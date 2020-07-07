في الذكرى الـ100 لـ زوزو نبيل.. "تزوجت في عُمر 13 عامًا واستشهد ابنها الوحيد بحرب أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رودينا خيري:

تمر اليوم 6 يوليو الذكرى الـ 100 على ميلاد الفنانة زوزو نبيل، التي اشتهرت بـ"شهرزاد الفن" وعملت حتى رحيلها عن عُمر 77 عامًا، إذ ولدت في في مثل هذا اليوم عام 1920.

عاشت زوزو نبيل حياة قاسية في بداية حياتها، حيث تزوجت في سن صغيرة، لم تصل بعد عامها الـ14، وانجبت سريعًا لتصبح فجأة الأم الطفلة، ثم تنفصل عن زوجها لتتزوج من اَخر، وتلعب الصدفة دورها في أن تدخل المجال الفني وتلعب أدوارًا هامة في فرقة يوسف وهبي، وثم يليه مجموعة بارزة من الأعمال السينمائية، ثم بجانب أعمالها التمثيلية، عملت زوزز نبيل كرقيبة فنية بمصلحة الفنون وأستاذة جامعية قامت بتدريس مادة الإلقاء بمعهد السينما، إلى جانب الفنان عبد الوارث عسر، حتى رحلت في 3 مايو 1996.

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز تصريحاتها عن حياتها الأسرية والفنية بالبدايات..

-الأسم

اسمها الحقيقي " عزيزة إمام حسنين"، اشتهرت بزوزو نبيل، فالمقطع الأول من اسم الشهرة زوزو مشتق من زينب، أما المقطع الثاني "نبيل" فهو اسم ابنها الوحيد.

- حياتها الأسرية

قالت زوزو نبيل في حوار سابق لها مع مفيد فوزي عام 1984: " تزوجت عند بلوغي 13 عام ونصف من سامي عاشور، الذي كان يعمل مأموراً لسجن طرة، ومنعني من الخروج من المنزل قرابة عام كامل وكانت حماتي تساعدني على الخروج من المنزل سراً كي لا اختنق وحملي يتضرر، حتى انجبت ابني الوحيد نبيل، بعد عام واحد من زواجي.

وأضافت: " زوجي الثاني كان يقدرني جداً ولم يقبل الزواج مني إلا بعد معرفته بي لثلاث سنوات وتزوجته وعمري 19 عاما، وكنت الزوجة الثانية له، وقال لي أن زوجتي وأولادي لن أفرط فيهم أبداً فاحترمته كثيراً ووافقت على الزواج منه "

مشوارها الفني

- أما عن مشوارها الفني فقالت: " بدأت مشواري الفني عام 1937، عندما عرضت بنت صاحبة البيت التي كنت اسكن فيه مع أسرتي آنذاك أن أعمل معها كممثلة في مجال الفن، واصطحبتني معها إلى سطوح منزل أمينة محمد خالة الفنانة أمينة رزق حيث كانت تصورآنذاك فيلم تيتاوونج بطولتها مع حسين صدقي، فقالت لي: شكلك جميل جداً وعري رجلك فقلت لها: ماذا تقولين يا أبلة، فردت علي بسخرية قائلة: أبلة إحنا في مدرسة يا روحي، فصدمت جداً وقلت لها: أنا لم أخطئ ثم انصرفت"

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أما عن بدايتها الفعلية في مجال الفن فقالت: "بدايتي كانت كوميدية مع مختارعثمان في مسرح برنتانيا الذي لاحظني وأنا أشاهد أفيشات فرقته وكان أبطالها الفنانة زينات صدقي، وسنية شوقي، فناداني مختارعثمان قائلاً: تعالي يا شاطرة، وسألني تعرفي تقرأي يا شاطرة؟ فقلت له: نعم أقرأ فقال لي: هل عندك فكرة عن التمثيل فقلت له: نعم ولكن بدون رقص فقال لي لا توجد راقصات بفرقتي، ثم ضمنى مختار عثمان لفرقته كممثلة ثانية لزينات صدقي التي كانت في أوج شهرتها آنذاك "

واستطردت: "حضر عرض الفرقة الفنان يوسف وهبي، الذي أشاد بموهبتي وسأل مختار عثمان عن راتبي فاجابه ست جنيهات ثم أرسل لي حسن البارودي ليضمني لفرقة يوسف وهبي ولكني رفضت لولائي لاستاذ مختارعثمان ولكن عندما انهارت فرقة مختار عثمان وتفككت أرسل يوسف وهبي إلى مختار، وطلب منه أن يأتي إليه برفقتي إلى مكتبه، وسألني عن راتبي فأجبته 6 جنيه راتب، و15 قرش بدل سفر، فقال لي سأعطيكي 8 جنيه راتب و35 قرشاً كبدل سفر فقال له مختار عثمان: أنا موافق"

واستكملت: انضميت إلى فرقة يوسف وهبي الذي رشحني لدور الولد الكسيح الدور الذي قامت به أمينة رزق من قبل في إحدى مسرحياته، ولكن عندما لاحظ جمال وجهي فأعطاني دور راقصة ولكن في أثناء التمثيل انتابني الخوف من أداء يوسف وهبي الذي أرعبني بطريقة أداء عينيه وزحفه على قدميه فصرخت وهربت في أثناء العرض أمام الجماهير، ولكني استكملت العرض بعد ذلك

أما عن أعمالها الإذاعية ومشاركتها في بطولة المسلسل الإذاعي ألف ليلة وليلة الذي انطلق في الخمسينات واستمر طوال 800 حلقة، والذي ظل يعرض لمدة 26 عاماً فقالت: " الذي رشحني للعمل هو محمد محمود شعبان لأنني كنت ملتزمة جداً واحترم مواعيدي"

الجدير بالذكر أن نبيل سامى عاشور نجل الفنانة الراحلة زوزو نبيل كان يعمل ظابطاً في القوات المسلحة واستشهد في حرب 1973 والذي تزوج من ابنة ضرة والدته وانجب منها ثلاثة أبناء.

وفي سياق متصل، شاركت الراحلة زوزو نبيل، في 12 فيلمًا من أفلام المخرج حسن الإمام، كان أولها فيلم "أسرار الناس" كما قدمت معظم أدوارها أمام الراحل محمود المليجي ومن أهم أعمالها "مصنع الزوجات" "الحب لا يموت" "اعترافات زوجة" "الخرساء".

وآخر أعمالها، مشاركتها في الفيلم الكوميدي (رجلٌ مهمٌ جداُ) الذي عرض عام 1996 من بطولة فاروق الفيشاوي ومعالي زايد، ولكنها فارقت الحياة قبل عرض الفيلم بحوالي خمسة أشهر.