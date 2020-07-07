بالفيديو .. سامح غرباوي يطرح كليب أغنية "عنيدة وعصبية"

طرح المطرب سامح غرباوى فيديو كليب بعنوان " عنيدة وعصبية " عبر موقم الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، ونشر سامح غرباوى الكليب علي

جميع مواقع التواصل الاجتماعي .



أغنية "عنيدة و عصبية" من كلمات نسرين فاروق، ألحان طارق بدر،

توزيع حسين احمد، وتم التسجيل والمكساج استوديو ألحان الشرق، مدير التتصوير رفاعى، ومن إخراج سامح دياب .

جدير بالذكر، أن كليب "عنيدة وعصبية" سيتم طرحه على القنوات الفضائية الاسبوع المقبل .