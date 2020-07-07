رانيا يوسف تطالب جمهورها بالتكاتف من أجل القضاء على ظاهرة التحرش

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، مهددة المتحرشين بالسيدات والفتايات والأطفال.
كما وطالبت من الجمهور مساندتها في القضاء على هذه الظاهرة البشعة قائلة: مازلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيئ لشخصي عبر حساباتي الرسمية، بمواقعالتواصل الإجتماعي، أو التحرش بأي فتاة أو أمرأة أو طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص، سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الإنترنت، وياريت كلنا نشير صور المتحرشين، مع بعض هناخد حقنا.
في سياق آخر تستعد رانيا لطرح فيلمها الجديد أسوار عالية، الذي يتتبع مسارات إجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري، متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الإجتماعية المختلفة، كما يعرج علي تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس.
أسوار عالية بطولة رانيا يوسف، أحمد العوضي، راندا البحيري، عبدالعزيز مخيون، إنتصار، تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام عيسوي.
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