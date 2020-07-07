شاهد.. قصص وأعمال فنية رفعت شعار لا للتحرش

هزت قضية التحرش الجديدة المتهم فيها شاب يدعى أحمد بسام زكي، الرأي العام، وأثارت غضب رواد مواقع السوشيال ميديا؛ لاتهامه بالتحرش بالعديد من الفتيات.

أعرب عدد من نجوم الفن عن رفضهم لهذا الفعل الشنيع، ودعموا كل الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش أو الاغتصاب، وطالبوا الضحايا برفع قضايا ضد المتحرشين، حتى يأخذ القانون مجراه.

كما نشرت العديد من الفنانات منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتم التخلص من ظاهرة التحرش، ومن أبرزهم: للا فضة، والتي كانت إحدى ضحايا ذلك المتحرش، الذي أشعل السوشيال ميديا.

من المعروف أن الفن هو السلاح الذي يحارب ظواهر المجمتع السلبية ومنها التحرش والاغتصاب، وكانت هناك أغاني ومسلسلات وأفلام ترفع شعار لا للتحرش.

وفي هذا التقرير ترصد الوفد أهم الأعمال الفنية التي رفعت شعار لا للتحرش.

فيلم "المغتصبون": من تأليف وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة كل من ليلى علوي، حسن حسني، شريف صبري، أحمد مختار، محمد كامل، حمدي الوزير، حسن الديب، محمد فريد، حسن العدل، وحيد حمدي، ناجي سعد، عثمان عبدالمنعم، فيفي يوسف، نهير أمين، عادل برهام، إبراهيم الشرقاوي، حمدي يوسف، يوسف فوزي، كمال الزيني، أشرف عبدالباقي.

فيلم "اغتصاب": من تأليف فاروق سعيد، وإخراج علي عبدالخالق، وبطولة كل من فاروق الفيشاوي، هدى رمزي، نجاح الموجي، أحمد بدير، علي فرج، صباح محمود، سعيدة جلال، بدرية عبدالجواد، ميرفت الشناوي، مطاوع عويس، حللي محمد، أحمد صيام، محمد أبو

حشيش، أحمد أبو عبية، هانم محمد، حسني عبدالجليل، عبدالله مشرف، نادية رفيق، حسين الشريف، عبدالحفيظ التطاوي، زيزي فريد، أحمد ماهر، عبدالله حفني، مجدي صبحي، فؤاد خليل، أحمد رضوان، أحمد العضل، مصطفى فكري.

مسلسل "قضية رأي عام": من تأليف محسن الجلاد، وإخراج محمد عزيزية، وبطولة كل من يسرا، رياض الخولي، سمير صبري، رجاء الجداوي، سامي العدل، صفاء الطوخي، راندا البحيري، أميرة نايف، عمرو سمير، سعيد صديق، إبراهيم يسري، سعيد صديق، إبراهيم يسري، إيهاب فهمي، أحمد فلوكس، ألفت عمر، أشرف مصيلحي، مديحة البكري، عمرو عبد الجليل، تامر سعد، محمد جمعة، أيمن عزب.

مسلسل "قضية معالي الوزيرة": من تأليف محسن الجلاد، وإخراج رباب حسين، وبطولة كل من إلهام شاهين، مصطفى فهمي، تامر هجرس، ندى بسيوني، نرمين زعزع، محمود الشوربجي، زيزي بدراوي، هبة مجدي، مي نور الشريف.

ورغم أن المسلسل لم يكن محوره الرئيسي حول قضية التحرش، إلا أنه كان يدور حول رجل الأعمال كامل الذي كان يواعد معالي الوزيرة وفاء بالزواج، وعندما خطأت معه كان يصورها ويبتزها حتى تعطي له تصريحات غير قانونية، وكانت تلك التصريحات تهدر المال العام للدولة، كما فعل أيضًا مع غيرها.

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فيلم "عمارة يعقوبيان": من تأليف علاء الأسواني، وإخراج مروان

حامد، وبطولة كل من عادل إمام، نور الشريف، محمد إمام، يسرا، هند صبري، طلعت زكريا، سمية الخشاب، أحمد بدير، أحمد راتب، باسم سمرة، يوسف داوود، تامر عبد المنعم، سعيد طرابيك.

فيلم "زكي شان": من تأليف محمد فضل، وإخراج وائل إحسان، أحمد حلمي، أمير كرارة، ياسمين عبد العزيز، حسن حسني، محمود البزاوي، انتصار، حسن كامي، يوسف داوود، منى هلا، نهاد نور، بدرية طلبة، معتز التوني، عزة سعيد، حسن عبد الفتاح، حمدي هيكل، رامي فؤاد، سليمان عيد، محمد شرف، حسين أبو حجاج.

وكان الفيلم يدور حول بودي جارد زكي سالم، والتي تنشأ بينه وبين شيرين قصة حب، وذلك أثناء حراسته لها، ولأن والدها يثق به، فوافق على سفر شيرين وزملائها إلى شرم الشيخ.

وهناك ينشأ خلاف بين زكي وشيرين، ثم تغضب منه وتتصل بزميلها حازم حتى يتنزهوا ولكنه يحاول أن يتحرش بها في الفيلا، إلا أن زكي يذهب لها رغم خلافهما وينقذها.

أغنية "برطمان" لباند شارموفرز، وتتحدث الأغنية عن التحرش بشكل واضح، وأن يجب أن البنات لا تسمح بالتحرش اللفظي أو الفعلي.

أغنية "إوعى"، للتوعية ضد التحرش من حملة حماية.

أغنية مين السبب لأغنية زاب ثروت ومنة حسن.

فيلم "678": من تأليف وإخراج محمد دياب، وبطولة كل من نيللي كريم، ماجد الكداوني، أحمد البيشاوي، سوسن بدر، ناهد السباعي، عمر السعيد، معتز الدمرداش، يارا جبران، محمد فهيم، بيومي فؤاد، عماد غنيم، كريم كوجاك، بشرى، باسم سمرة.

فيلم "الفرح": من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج شادي الرملي، وبطولة كل من خالد الصاوي، ياسر جلال، دنيا سمير غانم، جومانا مراد، صلاح عبد الله، محمود الجندي، حسن حسني، مي كساب، روجينا، كريمة مختار، سوسن بدر، رامز أمير، علاء مرسي، سليمان عيد، سعيد طرابيك، حاتم جميل، أحمد عبد الله محمود، عبد الباسط حمودة، محمود الحسيني.