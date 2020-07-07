شاهد .. أحمد التهامي من كواليس "زنزانة 7": ما فيش هزار

نشر الفنان أحمد التهامي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر أحمد التهامي من خلالها

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في كواليس تصوير فيلم زنزانة 7، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض، كما علق التهامي على الصورة أحذر .. ما فيش هزار.

يذكر أن فيلم زنزانة 7 من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، تامر أمين، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك.