تراند اليوم : اتفرج.. الفنانة شمس الكويتية ترقص داخل طائرة خاصة

أدت الفنانة الكويتية شمس رقصة جريئة، احتفاء برفع الإمارات التي تقيم فيها قيود كورونا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

وهذه المرة نشرت شمس فيديو الرقصة الجريئة، من داخل إحدى الطائرات أثناء أول رحلة سفر لها بعد قرار رفع الحظر وإنهاء إجراءات التباعد في دولة الإمارات.

وأقامت شمس حفلة رقص على متن الطائرة وظهر معها العديد من الهدايا، كما عبرت عن فرحتها بتلك اللحظات ووثقتها من البداية إلى النهاية.

ونشرت المطربة الفيديو عبر حسابها على “سناب شات”، وأضافت: “بسكر الجوال أول سفرة بعد الكورونا.. ما أبغي نكد أبغي سفر.. واللي عنده شي لا يقول خليه يوفر كلامه”.