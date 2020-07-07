تراند اليوم : اتفرج – سما المصري بـ”بدلة السجن” في المحكمة

عقدت محكمة مصرية اليوم، الإثنين، أولى جلسات محاكمة الفنانة سما المصري، في القضية الثانية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور ولفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة، والاعتداء على قيم المجتمع.

وقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل القضية إلى جلسة 20 يوليو للاطلاع، وحضرت المصري قاعة المحكمة، وسط حراسة أمنية جلسة المحاكمة، مرتدية زي الحبس والكمامة، تماشيًا مع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وتضمن أمر إحالة الراقصة للمحكمة الاقتصادية، أنها في غضون الفترة من ديسمبر 2019، وحتي أبريل لعام2020، نشرت بقصد، صورًا خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك و“إنستغرام“ و“يوتيوب“، تبرز فيها مفاتنها، مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام.

ووجهت إليها كذلك، اتهامات بأنها اعتادت ممارسة الإغراء، بما يلفت الأنظار إلى الدعارة، ببث مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية، والتعدي على المبادئ العامة، والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت قبل أيام بمعاقبة سما المصري، بالحبس 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.