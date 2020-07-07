تراند اليوم : أسرار وكواليس فيلم كورونا يكشفها المخرج أحمد منصور 

كشف المخرج أحمد منصور عن أن هناك تحضيرات جارية مع اهم شركات الانتاج في الشرق الاوسط لتصوير فيلم سينمائي عن جائحة كورونا.

وقال إن الفيلم يسلط الضوء على الاحداث المتسارعة في المنطقة العربية منذ بداية الجائحة و ما ترتب عليها من تغيير في الحياة الاجتماعية و العملية ، وكذلك خسائر الوظائف ومعاناة الاسر الفقيرة.

واضاف ان الفيلم يسلط الضوء على الجهود الجبارة للكوادر الطبية و ما نجم منه من تضحيات انسانية كبيرة، وراح تضحيته من الأطباء الكثيرين.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الاولى من العمل في دبي بعد الأنتهاء من كتابة النص في الربع الاول من بداية عام 2021.

ولفت المخرج احمد منصور بأن الشخصيات الرئيسية لهذا العمل سوف تكون مهمه جداً و من مشاهير الفن الذين ابدو استعدادهم لأداء الادوار في عمل يحمل رسالة انسانية كبيرة.