شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أحدث أغنياته "حق مش حقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد جمال، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حق مش حقك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو

يذكر أن المطرب أحمد جمال طرح أغنيته الجديدة "جيل بطل" من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.

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وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد جمال بفيديو من كواليس تسجيل الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، عن شهدائنا وأبطالنا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" إحنا مش بتوع حداد شوفوا إزاي الأغنية بتتنفذ من جوه الاستديو لحد مابتوصلكم".

وفى سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى .