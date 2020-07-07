شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع: سعيد حامد مخرج عبقرى أخرج أحلى الأفلام ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم على ربيع بالمخرج سعيد حامد واصفًا إياه بالمخرج ‏العبقرى الذى أخرج له أحلى أفلامه، كما دعاه للتعاون مرة أخرى ‏فى أفلام جديدة من أخراجه.‏

ونشر على ربيع صورة مع المخرج سعيد حامد فى حمام سباحة، ‏وعلق على الصورة: "المخرج العبقرى الأستاذ سعيد حامد.. أنا ‏بحبه جدًا.. أخرج أحلى الأفلام.. ووحشتنا بقى وعايزين أفلام ‏جديدة.. الصورة دى وإحنا بنعدى المنش".‏ Advertisements وكان أخر أعمال الفنان على ربيع مسلسل "عمر ودياب" والذى ‏سجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما ‏قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو ‏إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ‏وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن ‏منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو ‏وأحمد فتحى، وكان يُعرض المسلسل على قناتى ‏ON‏ والحياة.‏

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