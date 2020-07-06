شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظات جمعت الراحل نيك كورديرو بزوجته وابنه الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان يضع نجم برودواي الراحل نيك كورديرو العائلة أول اهتماماته، حيث كان يسعى دائما لقضاء الوقت الممتع مع زوجته أماندا كلوتس و ابنهما "الفيس" البالغ من العمر عام واحد ، حيث تم رصد الكثير من الحب و الفرحة و الاهتمام بين أفراد هذه الأسرة الصغيرة.





فبعدد من الصور رصدت كورديرو الذي جمعته قصة حب قوية بزوجته أمندا خلال قضائهما السهرات و الحفلات الممتعة معا ، كذلك جمعت العديد من الصور نجم برودواي الراحل بابنه البالغ من العمر عام واحد ، و ظهر نيك بالصور وهو يلعب معه .

وبأحد مقاطع الفيديو ظهر نيك كورديرو وهو يطعم ابنه بطريقة حملت خفة ظل واضحة وهو ما جعل مقطع الفيديو يتم تداوله بكثافة في ذلك الحين ، ليظهر كورديرو للعالم أنه ابن مذهل مثلما كان نجم ساطع و خاطف للأذهان والأضواء .

يذكر أن نيك كورديرو و ذلك عن عمر يناهز الـ ( 41 عام ) بعد صراع مع فيروس كورونا " covid-19 " ، حيث ظل النجم الراحل في المستشفى يصارع المرض لمدة وصلت الى ثلاث شهور.

و كانت تسعي دائما زوجه نيك كورديرو أن تكشف تطورات حالته الصحية بدء من اضطرار الأطباء إلى بتر ساقه اليمنى بسبب مشاكل تخثر الدم ، إضافة الي وضع جهاز تنظيم ضربات القلب في قلبه، وذلك حسبما أعلنت زوجته أماندا كلوتس، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " فارايتي " ، حيث أكدت كلوتس في ذلك أن الأطباء اضطروا لوضع جهاز تنظيم ضربات القلب للنجم الكندي كورديرو بسبب اضطراب واضح في معدل ضربات القلب ووصولها للحد الغير طبيعي وأن هذه الخطوة ستساعده على الاستقرار في الإجراءات المستقبلية ، و من أصعب المراحل التي مر بها هي وضعه علي جهاز التنفس الصناعي ، و حسب موقع " جاست جيرد " أن نيك أيضا فقد كمية هائلة من الوزن بسبب ضمور العضلات إضافة الي مشاكل بالرئة.









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