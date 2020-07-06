شكرا لقرائتكم خبر عن " توأم روحى " يعيد رجاء الجداوى للحياة من جديد .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم وفاة النجمة القديرة رجاء الجداوى أمس، وخيم الحزن على الجمهور المصرى، إلا أن فيلم "توآم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، يعيدها للحياة مرة أخرى، وهوالمقرر طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، حيث صورت انتهت من تصويرمشاهدها في الفيلم قبل إصابتها بكورونا، وتحديداً 9 يونيو الماضى

والفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، ‏وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو ‏لبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم" قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم‎.‎

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يشار إلى أن الراحلة رجاء الجداوى تزوجت مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.