شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني يصوران أولى مشاهد فيلم "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "٣٠ مارس" بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، واللذان صورا أول مشاهدهما في الفيلم بأحد شوارع مصر الجديدة.

فيلم "30 مارس" ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من احمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

يشار إلى أن دينا الشربينى، قدمت رمضان الماضى، مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.