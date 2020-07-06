شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يشارك فى 4 أفلام سينمائية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان عمرو عبد الجليل انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، وخاصة فى عالم السينما، حيث إنه يعود للشاشة الكبيرة بأربعة أفلام دفعة واحدة، حيث تعاقد على المشاركة فى فيلم "السقوط في حلم سوسن" مع النجم أحمد فهمي وروبي والذي يبدأ تصويره نهاية يوليو الجارى، ويجسد دور أب كوميدي في إطار من الفنتازيا.

ويشارك عمرو عبد الجليل فى فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى والذى بدأ فى تصوير دوره وتشارك فى بطولة العمل النجمة منة شلبي ومن إخراج شريف عرفة وتأليف كريم حسن بشير، ومن المقرر أن حيث يجسد دور "عفريت" بلطجي ودمه خفيف يدعى "النمس" ويطارد بطل العمل ويظهر له فى إطار كوميدى، وحينما يعلم "النمس" عمرو عبد الجليل أن ابنة شقيقته منة شلبى تقع في حب هنيدى يبدأ في صراعات مع هنيدى في إطار كوميدى.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

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كما انتهى عمرو من تصوير دوره في فيلم "الحارث" مع النجم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وعلي الطيب وعدد كبير من النجوم ومن إخراج محمد نادر وأصبح الفيلم جاهزا للعرض، ويبدأ في تصوير دوره في فيلم "الشايب" مع النجم آسر ياسين خلال الايام المقلة ايضا ويقدم عبدالجليل" دور رئيس إحدى العصابات خلال أحداث الفيلم.

وكان آخر ظهور لعمرو عبد الجليل في السينما فيلم "كازابلانكا" والذى عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل ولبلبلة ومجموعة من النجوم تأليف هشام هلال.

وعرض لـ عمرو عبد الجليل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى وأخرون من النجوم.