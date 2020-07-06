شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لـ الخليج 365: "رجاء الجداوي ست راقية ودايماً كانت بتنصحني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب لـ"الخليج 365" ، أن الفنانة رجاء الجداوي عملت معها في أعمال كثيرة ولكن دورها في مسلسل الحاج متولي كان من أبرز الأعمال التي جمعتهما لأنها كانت والدتها بالعمل.

وأشارت سمية إلي أن رجاء كانت راقية في تعاملها داخل اللوكيشن وشيك في كلامها وملابسها وتصرفاتها ودائما ما كانت تنصحها وتقول لها كفاية كسل وابحثي عن ورق جيد وشاهدي أفلام كثيرة وغزي نفسك بالأفكار.

واستكملت سمية: "رجاء كلمتني قبل عيد ميلادها بيوم وقالتي انا بطمن عليكي وانا عاملة عشاء لأصحابي ولازم تيجي"، وأوضحت أنها كانت في الاسكندرية ولم تستطع السفر وقتها عرفت بعدها أن هذا العشاء هو حفل عيد ميلادها".

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وأشارت سمية، إلي أنها كانت تتواصل مع رجاء عن طريق الهاتف إلي أن دخلت مستشفي العزل، مؤكدهةأنها كانت محبوبة وكرمت في العديد من الدول وأن جمهور سمية يعزيها في رحيل رجاء لأنهم يعرفون جيدا ما كانت تعني لها، خاصة وأن دورها في الحاج متولي كان بها الكثير من المواقف الكوميدية والحلوة التي جمعتهما.

وكان جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد شيع أمس الأحد من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية وتم دفنها بمقابر البساتين بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى

"لعبة النسيان" هو آخر أعمال رجاء الجداوي وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.