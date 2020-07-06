شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة منافسة باريس هيلتون فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ العديد من جمهور النجمة باريس هيلتون بإعلانها خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث كتبت على حسابها بموقع تويتر PARIS FOR PRESIDENT، وهو ما جعل جمهورها يتفاعل معها بشكل كبير.

ولكن يبدو أن الأمر مجرد مزحة وليس جديًا، حيث نشرت باريس صورة وهي ترتدي ملابس من اللون الروز وتحول البيت الأبيض إلى روز أيضًا وهو ما يوحى بأن الأمر مجرد مزحة ويأتي ذلك بعد إعلان كانى ويست المطرب زوج كيم كاردشيان الترشح للرئاسة.

يبدو أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ستشهد الكثير من المفاجآت بعد إعلان المطرب العالمى كانى ويست، ترشحه رسميًا على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى الانتخابات المقبلة، والتى من المرجح أن يحصد فيها عددًا كبيرًا من الأصوات بسبب حالة الفوضى التى تعيشها أمريكا حاليًا بسبب مظاهرات نبذ العنصرية التى اندلعت منذ عدة أسابيع فى مناطق عدة بسبب مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس.

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ويمتلك مطرب البوب صاحب الـ43 عامًا، الكثير من الإمكانيات التى ستساعده بشكل كبير فى الانتخابات المقبلة، والتى تتمثل فى عائلة زوجته كيم كاردشيان، التى تمتلك أكبر عدد من المتابعين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، كونهم نجوم لتليفزيون الواقع.

بينما يمتلك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عدد متابعين أقل مقارنة بعائلة كاردشيان التى ستدعم المطرب والموسيقى كانى ويست زوج ابنتهم الكبرى كيم كاردشيان فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لمحاولة السيطرة على أكبر عدد الأصوات.