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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعلن انتصاره على هند الحناوى فى السجال القضائى بينهما والان مع تفاصيل الخبر
وكتب الفيشاوى على حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور إنستجرام: النهاردة كسبت أهم قضية أمام هند الحناوى بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لحظى وأستاذ يوسف الفايز.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد ألغت الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى وزوجها الحالى فى إنجلترا.
وكانت محكمة الأسرة بالجيزة أصدرت حكمًا بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهو الحكم الذى استأنف عليه الفيشاوى، وصدر قرار إلغائه من محكمة الاستئناف.
وقالت سناء لحظى المحامية ودفاع الفيشاوى، إن الشقة التي رغبت هند الحناوى في الحصول على أجر مسكن لها هي في الأصل شقة زوجية تقيم فيها بصحبة زوجها الحالة بإنجلترا، ودفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.
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