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أحمد الفيشاوى يعلن انتصاره على هند الحناوى فى السجال القضائى بينهما ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد الفيشاوى مكسبه فى قضية وصفها بالأهم ضمن القضايا المرفوعة ضده من طليقته هند ‏الحناوى إذ يجمعهما سجال قضائى منذ سنوات طويلة، موجها الشكر إلى محامييه سناء لحظى ويوسف ‏الفايز.‏

 

وكتب الفيشاوى على حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور إنستجرام: النهاردة كسبت أهم قضية أمام ‏هند الحناوى بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لحظى وأستاذ يوسف الفايز.‏

 

كانت محكمة استئناف القاهرة قد ألغت الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ  23 ألف جنيه ‏إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى وزوجها الحالى فى ‏إنجلترا‎.‎

 

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وكانت محكمة الأسرة بالجيزة أصدرت حكمًا بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر ‏مسكن لابنته لينا، وهو الحكم الذى استأنف عليه الفيشاوى، وصدر قرار إلغائه من محكمة الاستئناف‎.‎

 

وقالت سناء لحظى المحامية ودفاع الفيشاوى، إن الشقة التي رغبت هند الحناوى في الحصول على أجر ‏مسكن لها هي في الأصل شقة زوجية تقيم فيها بصحبة زوجها الحالة بإنجلترا، ودفعت بعدم اختصاص ‏محكمة أول درجة بنظر الدعوى‎.‎

 

 

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