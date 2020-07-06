شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعلن انتصاره على هند الحناوى فى السجال القضائى بينهما ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد الفيشاوى مكسبه فى قضية وصفها بالأهم ضمن القضايا المرفوعة ضده من طليقته هند ‏الحناوى إذ يجمعهما سجال قضائى منذ سنوات طويلة، موجها الشكر إلى محامييه سناء لحظى ويوسف ‏الفايز.‏

وكتب الفيشاوى على حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور إنستجرام: النهاردة كسبت أهم قضية أمام ‏هند الحناوى بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لحظى وأستاذ يوسف الفايز.‏

كانت محكمة استئناف القاهرة قد ألغت الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه ‏إسترليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى وزوجها الحالى فى ‏إنجلترا‎.‎

Advertisements

وكانت محكمة الأسرة بالجيزة أصدرت حكمًا بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألف جنيه إسترليني أجر ‏مسكن لابنته لينا، وهو الحكم الذى استأنف عليه الفيشاوى، وصدر قرار إلغائه من محكمة الاستئناف‎.‎

وقالت سناء لحظى المحامية ودفاع الفيشاوى، إن الشقة التي رغبت هند الحناوى في الحصول على أجر ‏مسكن لها هي في الأصل شقة زوجية تقيم فيها بصحبة زوجها الحالة بإنجلترا، ودفعت بعدم اختصاص ‏محكمة أول درجة بنظر الدعوى‎.‎