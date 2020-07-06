شكرا لقرائتكم خبر عن لكل محبى الأعمال المختلفة..Cursed و The Old Guard أعمال تعرض الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أشهر الصيف، التي تأتى بالعديد من الأفلام والمسلسلات الجديدة لإضافة متعة وتسلية جديدة على متابعى المنصات المختلفة حول العالم، ولذلك اختارت شبكة نيتفلكس شهر يوليو لـ طرح اثنين من أهم الأعمال الصيفية بالنسبة للشبكة، بسبب قوة سيناريو العمل جنبا إلى أبطاله الذين يعشقهم متابعى السينما والدراما العالمية، حيث قررت المنصة طرح كل من مسلسل Cursed وفيلم The Old Guard خلال الشهر الجارى.

أولا فيلم The Old Guard، العمل من المقرر أن يصل يوم 10 يوليو الجارى، على أن تصل مدته إلى حوالى الساعتين وأكثر، على أن يكون العمل الجديد من بطولة الممثلة العالمية تشارليز ثيرون، جنبا مع مجموعة متميزة من الأبطال منهم كيكي لين، ماتياس شوينارتس، مروان كينزارى، لوكا مارينيللي، شيويتل إيجيوفور، هاري ميلينج، فان فيرونيكا نجو، ناتاشا كرم، وغيرهم.

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ويدور الفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم، وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

اما عن أحدث مسلسلات نيتفلكس فـ هو Cursed أو سيدة البحيرة، الذى من المقرر أن يبدأ عرضه في 17 يوليو الجارى، على أن يتكون من 10 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة، وستصل مدتها إلى حوالى ساعة، حيث يتناول مسلسل " Cursed " قصة نشأة وتطور البطلة ويمتلئ بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي، مثل الإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل، وذلك فى أعقاب وفاة والدتها حيث تجد شريك جديد غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة، ومن خلال سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم، وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزا للبسالة والتمرد ضد جماعة "القناصة الحمر"، وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".

مسلسل Cursed من بطولة كاثرين لانجفورد (في دور "نيميو")، ديفون تيريل" (في دور "آرثر")، جوستاف سكارسجارد (في دور "مارلين")، دانيال شارمان (في دور الراهب الباكي)، سيباستيان أرمستو (في دور الملك "أوثير بندراجون)، مات ستوكو (في دور "جاوين")، ليلي نيومارك (في دور "بيم")، شالوم برون فرانكلين (في دور "إجرين")، "إميلي كوتس" (في دور الراهبة "آيريس")، بيلي جنكينز (سكويرل)، بيلا داين (في دور "الرمح الأحمر") وبيتر مولان (في دور "البابا كاردن").