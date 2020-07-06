تخصيص عرضين بـ"كايرو شو" لأسر الشهداء والأطباء والتمريض يومي ٢٣ و٢٤ يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف المخرج مجدي الهواري، عن إقامة عرضين يوم الخميس ٢٣ يوليو والجمعة ٢٤ يوليو.

وكتب الهواري، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "بمبادرة من الفنان أحمد عز ونجوم العمل وأسرة Cairo Show.. مسرحية ‎علاء الدين هترجع تاني بعرضين يوم الخميس ٢٣ يوليو مخصص لأسر أبطالنا الشهداء، والجمعة ٢٤ يوليو مخصص لفرق الأطباء والتمريض اللي بذلوا مجهودات بطولية طول الشهور اللي فاتت ومازالوا.. وطبعاً أحمد عز ونجوم العمل شايفين إن دي أقل تحية تتقدم لهم".

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وتابع :"في رجوع "علاء الدين"، بنراعي كل الشروط الوقائية بعد تجهيز مسرح كايرو شو بفندق موفنبيك بكل المعدات والأدوات اللازمة، والالتزام بنسبة الإشغال المقررة ٢٥ ٪.. الله المستعان وكل التقدير والاحترام، والتحية للشهداء والجيش الأبيض، وكل من ساهم في اسم كايرو شو".

وأضاف:" انتظرونا في باقي العروض.. العروض العامة للجمهور، يتم فتح باب الحجز بدءا من الأربعاء القادم الساعة ١٢ ظهراً، لأعداد محدودة ".

مسرحية “علاء الدين” إخراج مجدي الهواري، وبطولة أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.