غادة عبدالرازق تنعى الفريق محمد العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة غادة عبدالرازق على نعي وزير الإنتاج الحربي، الفريق محمد العصار، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشرت غادة عبدالرازق صورة للفريق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنا لله وإنا إليه راجعون، والصبر والسلوان للأهل والشعب المصري".

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل "سلطانة المعز" بطولة محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.