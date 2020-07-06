ابنة ماجي بو غصن بصحبة نوال الزغبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمع بين ابنتها وبين مواطنتها الفنانة نوال الزغبي. وكتبت: "الأم وبنتا بيحبوكي، أحلى نوال ويارا "، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية. يذكر أن ماجي بو غضن، شاركت في سباق دراما رمضان المنصرم بمسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة مكسيم خليل، قيس شيخ نجيب، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، أنس طيارة، كارول عبود، طلال الجردي، ومن إخراج الليث حجو.



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