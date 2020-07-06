محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلن الفنان رامز أمير، عن تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أثناء ممارسة رياضة "الباركور"، وتسببت في إجرائه عملية جراحية في الساق.
ونشر رامز، صورة يظهر من خلالها ظهره وعكازين ملقاة على الرمال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.. كده العكازين مع السلامة".
وشارك أمير بمسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، حيث قدم شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث.
"الاختيار" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، وعدد من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. رامز أمير يعلن تحسن حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.