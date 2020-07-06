أحمد الفيشاوي :"كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن فوزه، اليوم، في قضية نفقة ابنته "لينا"، أمام طليقته هند الحناوي .

ونشر الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كسبت أهم قضية أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذة سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز، شكرا".

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد ألغت الحكم الصادر بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع مبلغ 23 ألف جنيه استرليني أجر مسكن لابنته لينا، وهى الشقة التى تقيم فيها مع والدتها هند الحناوى وزوجها الحالى فى إنجلترا.

يذكر أن هناك عديد من الأزمات التي انتابت علاقة هند وأحمد الفيشاوي منذ بدايتها، حتى تم الاعتراف بنسب ابنته، لكن عادت المشاكل مرة ثانية بسبب نفقتها ومصاريف تعليمها، خاصة بعد سفر هند وابنتها لإنجلترا.