بكلمات مليئة بالحزن والأسى .. وزيرة الهجرة تنعي الفنانة رجاء الجداوي

نعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قائلة "الرجاء..والرضا.. مسيرتها الفنية الكبيرة قيمة كبيرة عندنا كلنا.. بس حياتها الشخصية وأيامها الأخيرة قيمة

أخرى كبيرة".وتابعت وزيرة الهجرة قائلة :"من أول الرجاء الممذوج بالمحبة وبالحنية وبالشياكة وبخفة دم، الى الرضا والتسليم التام لارادة ربنا..ربنا يرحمك مدام رجاء ويراضى بنتك وكل محبيكى".

يذكر أن مصدر طبى فى العزل الصحى لمستشفى أبو

خليفة بالإسماعيلية، أكد أن سبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، هو توقف عضلة القلب أثناء وجودها على جهاز تنفس صناعى اختراقى داخل الرعاية المركزة بالمستشفى.

وقد أعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى، أمس الأحد وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو