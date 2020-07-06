استئناف تصوير مسلسل "سما عالية" بالكويت

يستأنف المخرج السعودي محمد دحام الشمري خلال شهر يوليو الجاري تصوير المسلسل الخليجي "سما عالية" بالكويت ثم ينتقل بعدها فريق العمل إلى لندن لتصوير العديد من المشاهد الخارجية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصوير الجزء الخاص بمصر خلال الشهور الماضية. بمصر خلال الشهور الماضية. المسلسل يغطي الحقبة التاريخية خلال الفترة من الخمسينيات وحتى نهاية الألفية، والعمل قصة وسيناريو وحوار صالح النبهان وشيخة بن عامر وإخراج محمد دحام الشمري ومدير تصوير محمد سمير. تصوير محمد سمير. يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من الكويت ومصر، حيث يشارك من الكويت حمد العماني وشيماء سليمان وجاسم النبهان وعبدالله السيف وفوز الشطي وسليمان الياسين وانتصار الشرائح وزهرة الخرجي وعبدالله التركماني، ومن مصر كلاً من نهى رأفت وحامد الشراب وندى عادل وأحمد كشك.

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