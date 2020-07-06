إصابة الإعلامية هالة أبو علم بوعكة صحية ونقلها للمستشفى

أعلن اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، إصابة زوجته الإعلامية هالة أبو علم بوعكة صحية، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات بمنطقة المعادى. ونشر "ناصر"، صورة لزوجته "أبو علم" عبر حسابه على موقع التواصل Advertisements الاجتماعي "فيسبوك"، معلقاً عليها: "أرجو أن تدعوا بالشفاء لزوجتي الحبيبة ورفيقة عمري الدكتورة هالة أبو علم وحفظكم الله جميعا وامتعكم بالصحة والعافية". الاجتماعي "فيسبوك"، معلقاً عليها: "أرجو أن تدعوا بالشفاء لزوجتي الحبيبة ورفيقة عمري الدكتورة هالة أبو علم وحفظكم الله جميعا وامتعكم بالصحة والعافية". جدير بالذكر أن الإعلامية هالة أبو علم إحدى مذيعات بالتليفزيون المصرى، شغلت سابقا منصب مدير عام المذيعين بالتليفزيون المصرى ونائب رئيس قناة النيل الدولية ورئيس الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسى، وعملت بالإذاعة المصرية وبعض البرامج التعليمية والرياضية، وواحدة من أشهر من قدموا النشرات الإخبارية بالتليفزيون المصرى.

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