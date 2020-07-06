موقف رجولي يدل على شهامة سعد الصغير التي أصبحت نادرة بالوسط الفني

أشاد الشاعر الغنائي أمل الطائر بشهامة الفنان سعد الصغير الذي سأل عنه في محنة مرضه التي يعاني منها حالياً؛ حيث تواصل سعد مع أسرة أمل الطائر؛ ليطمئن على حالته الصحية وعرض عليهم التكفل بكافة مصاريف العلاج.
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وقال أمل الطائر: «فوجئت بمكالمة للفنان الشعبي الأصيل المحترم الأستاذ سعد الصغير بيسأل عليا بلهفة وكان ملحاً في الزيارة، ويعلن استعداده التام لتحمل أي شيء لمجرد أني وقفت معاه في أول طريقه رغم أني ما عملتش إلا عدد قليل من الأغاني له، ولكنه كان موقفاً رجولياً وإنسانياً من فنان جدع جداااا وأنا شخصياً أول مرة أتعامل معه عن قرب، وكانت هذه المكالمة لها مفعول السحر، فسبحان الله سعد الصغير أقل مطرب استفاد مني شكراً جزيلاً يا أستاذ سعد على مبادرتك الطيبة».
يذكر أن سعد الصغير شارك في سباق رمضان الماضي ببطولة مسلسل «ولاد إمبابة» مع مصطفى أبو سريع وعدد من الكوميديانات، وحقق المسلسل نجاحاً لا بأس به.
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