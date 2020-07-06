تسجيل نادر لرجاء الجداوي تتحدث فيه عن معاناتها في الحب

مازال الحديث عن رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مستمراً وموجعاً لقلوب محبيها حيث رحلت عن عالمنا، بعد معاناة الفترة الماضية مع المرض بسبب إصابتها بفيروس كورونا عقب انتهائها من تصويرها بمسلسل «لعبة النسيان»، الذي شاركت في بطولته مع الفنانة دينا الشربيني خلال شهر رمضان الماضي.

وفي تسجيل صحفي نادر مع الصحفي الراحل يوسف خليفة، والذي سألها عن معاناتها بالفن؟ فقالت: «إذا ربنا أكرمك وحبك وشغلك شغلانة أنت بتحبها إذا عانيت فيها يبقي المعاناة حلوة زي الحب، الحب فيه معاناة وفيه بكا وفيه غيرة وممكن ساعات فراق لكن حلو فإذا أنت بتشتغل شغلة بتحبها وتجتهد فيها وساعات تصدم في بعض الناس، لكن أنت متكرم أن ربنا بيحبك شغلك شغلة بتحبها. وتابعت قائلة: وأنا بالرغم من ده كله سعيدة بمشواري، ولو اخترت أعمله من أول وجديد هختار نفس الطريق».

وتوفيت اليوم الفنانة رجاء الجداوي عن عمر يناهز ٨٢ عاماً عقب إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعلاج لمدة ٤٣ يوماً في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.



Advertisements

شاهدي الفيديو :