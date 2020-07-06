ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بفيديو قديم لوالدها

نشرت كنزي، ابنة النجم عمرو دياب عبر خاصية الستوريز على تطبيق إنستجرام مقاطع فيديو لمقابلة قديمة مع والدها خلال ممارسته للتمارين الرياضية في أحد النوادي، وكان يتحدث عنها، ما أثار ضجة كبيرة بين محبي النجم المصري.

وتحدث «الهضبة» في المقطع عن تجهيزات أحد ألبوماته الغنائية، وعن ابنته كنزي الصغيرة التي يحملها ليغنيا سوياً.

وعبر عن سعادته خلال غنائه مع طفلته، مؤكداً أنه تفاجأ بأنها تحفظ كلمات أغنيته الجديدة وتغنيها معه.

وخلال اللقاء غنى النجم المتألق مقطعاً من أغنية لم تصدر أبداً، قال فيها: «أنا عارفك وأنت عارفني، أكتر من نفسي فاهمني»، الأمر الذي نال إعجاب محبيه واستذكروا هذه المقابلة النادرة، وتم تداولها بشكل واسع في صفحات جمهوره على السوشيال ميديا».

يذكر أن النجم المصري قد سبق وقدم أغنية لابنته الكبرى بعنوان «يا كنزي»، وكانت ضمن ألبوم «علم قلبي» في العام 2003.



Advertisements

شاهدي الفيديو :