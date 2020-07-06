هذا هو سعر ساعة محمد رمضان التي ظهرت في كليب «توك توك».. لن تصدقوا الرقم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للساعة التي ارتداها الفنان محمد رمضان في أغنيته الجديدة توك توك والتي ظهر بها رمضان، ولفت انتباه الكثيرين من متابعي محمد رمضان أن الساعة مرصعة بالألماس، وسعرها 275 ألف دولار وهي من الذهب الأبيض ومرصعة بـ903 ألماسات.
يشار إلى أن الفنان محمد رمضان قد أعلن خلال الفترة الماضية تأجيل تصوير أغنيته بسبب فيروس كورونا، وقال في منشوره «بسبب كورونا فيروس ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر كليب تيك توك قريباً على قناتي الرسمية على يوتيوب».
يشار إلى أن الفنان محمد رمضان قد تعاقد مع المنتج تامر مرسي على تقديم مسلسل الإمبراطور خلال الفترة الماضية، وسيقدم من خلال هذا العمل سيرة الفنان الراحل أحمد زكي، والتي تعرض بسببها للكثير من الانتقادات بسبب تجسيده لشخصية أحمد زكي، ومن المقرر أن يبدأ الكاتب بشير الديك في استكمال حلقات العمل.
كما يستعد محمد رمضان للتحضير لفيلم سينمائي جديد؛ لكنه يتكتم تفاصيله؛ لأنه سيكون مفاجأة كبرى لجمهوره ومحبيه.
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