احمد الفيشاوي ينتصر على هند الحناوي والدة ابنته بقرار من المحكمة

أصدرت اليوم محكمة استئناف القاهرة، حكماً بإلغاء الحكم الصادر ضد الفنان أحمد الفيشاوي بإلزامه بدفع مبلغ ٢٣٠٠٠ جنيه إستيرليني قيمة إيجار الشقه المقيمة فيها هند الحناوي مع زوجها الحالي بإنجلترا، وهو ما يعادل نصف مليون جنيه مصري.
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وكانت طالبت هند الحناوي والدة ابنة أحمد الفيشاوي بأن يتكفل بدفع ذلك المبلغ المالي بأعتبارها نفقة السكن الذي تقيم به ابنته لينا الفيشاوي، والتي تُقيم مع والدتها بأنجلترا، إلا أن أحمد الفيشاوي اعترض على ذلك، بسبب أن هند الحناوي متزوجة من رجل آخر ويقيم معها بنفس المنزل وليس من حقها أن تطالبه بدفع إيجار المنزل الذي يُعتبر هو منزل الزوجية الخاص بها.
وبالفعل انتصر أحمد الفيشاوي على هند الحناوي في تلك المعركة بحكم المحكمة الذي صدر اليوم الاثنين.
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