فان دام عن وفاة رجاء الجداوي: «أنا مصدوم.. لا أصدق رحيلها»

حرص النجم العالمي جان كلود فان دام، على نعي الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح أمس الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ونشر فان دام صورة جمعته برجاء الجداوي عبر حسابه على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلّق كاتباً: «أنا مصدوم. إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ نبأ وفاة الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي، بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا. التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة.. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن ستعيش دائماً في ذاكرتي بروحها وضحكتها الجميلة. يرحمها الله».

يُذكر أن رجاء الجداوي مكثت في العزل الصحي لمستشفى أبوخليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يوماً، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة لمستشفى أبوخليفة للعزل الصحيي، بعد تدهور حالتها الصحية، حتى وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.

اقرئي ايضا : تفاصيل مكالمة رجاء الجداوي إلى المساعدة الخاصة بها قبل دخولها في الغيبوبة بقليل