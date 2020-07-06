دلال عبد العزيز: رجاء الجداوي كانت عارفها إنها هتموت وودعتني بهذه الطريقة

عبّرت الفنانة دلال عبدالعزيز عن حزنها الشديد لفراق صديقة عمرها الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا.

وقالت دلال إن رجاء الجداوي كانت تشعر بنهاية عمرها، لذلك كان لها تصرفات غريبة في أيامها الأخيرة؛ حيث طلبت من الماكيير الخاص بها أن يبحث عن مصدر رزق آخر حتى لا يتعرض لأزمة مالية.

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وأوضحت دلال أن ذلك الأمر كان قبل إصابتها بفيروس كورونا من الأساس، كما أنها قبل أن تكتشف الإصابة ذهبت وودّعت كل أصدقائها، حتى إننا استغربنا مما تفعله رجاء، التي جاءت إلى منزلي، وطلبت مني أن أنزل لها وهي تقف في الشارع حتى أسلم عليها، لكنني رفضت وقولت لها «إنتي بتهزري يا رجاء؟!.. الوقت متأخر وفي حظر تجول وكمان في كورونا».

وتابعت دلال أن رجاء ذهبت إلى منزل صديقنا المخرج عمر زهران، ووقفت أيضاً أمام المنزل وودعته وكذلك ميرفت أمين وغادة رجب.

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