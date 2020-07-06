أفضل 8 أفلام رعب على شبكة نتفليكس

تعد أفلام الرعب من أكثر الأفلام شعبية عالميًا، ومع استمرار التزام العالم بقواعد الحجر المنزلي تجد هذه النوعية رواجًا شديدًا بين شبكات البث الإلكتروني.

وتحرص شبكة نتفليكس على تقديم باقة متنوعة من أفلام الرعب شهريًا لجمهورها؛ لضمان إرضاء مختلف الأذواق.

موقع "كوليدر" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أفضل أفلام الرعب التي تعرض على نتفليكس حاليًا.



1- Poltergeist (بولترجيست)





صدر فيلم "بولترجيست" عام 1982، وهو من إخراج ستيفن سبلبيرج.

يتناول الفيلم الكلاسيكي حياة عائلة تختبر تجارب خارقة للطبيعة تؤدي إلى اختفاء الابنة الصغرى، بينما تحاول الأسرة استعادتها حية.



2- 47 Meters Down





فيلم رعب من بطولة ماندي مور.

يتناول الفيلم مغامرة شقيقتين خلال قضائهما عطلة صيفية، إلا أن الأمور تأخذ منحى كارثيا بعد أن يعلقا في قفص في أعماق المحيط بينما القروش تحيط بهما.



3- Sinister (الشرير)





يدور الفيلم حول روائي وكاتب قصص جريمة ينتقل مع أسرته إلى منزل جديد تعرض أصحابه السابقين للقتل، ومع استقراره في المنزل يتعرض لحوادث غريبة.



4- Insidious (غدرًا)





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يعد فيلم الرعب "غدرًا" من أنجح سلاسل الرعب التجارية في تاريخ السينما، إذ حققت ملايين الدولارات منذ صدورها عام 2010 وحتى الآن.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة تحاول منع الأرواح الشريرة من السيطرة على الأبناء وعائل الأسرة.



5- Bird Box (بيرد بوكس)





فيلم رعب درامي من بطولة ساندرا بولوك وإنتاج نتفليكس.

يتناول الفيلم ما بعد انتهاء الحضارة الإنسانية، حول أم تناضل للنجاة بأطفالها من كائنات خارقة تقود البشر للانتحار بمجرد رؤيتها.



6- The Witch (الساحرة)





واحد من أكثر الأفلام رعبًا في العصر الحديث.

يدور الفيلم حول أسرة تعيش في غابة نائية، تخطف فيها إحدى الساحرات طفلهم الصغير، وتقود العائلة إلى الانهيار.



7- Train to Busan (قطار بوسان)





يدور الفيلم حول أب ورجل أعمال أناني يصطحب ابنته التي أهملها طويلًا في رحلة لرؤية والدتها في عيد ميلادها، إلا أن الرحلة تتعطل بسبب هجوم الموتى الأحياء.



8- Hush (هاش)

يدور فيلم "هاش" حول فتاة صماء يلاحقها قاتل متسلسل مهووس بها.



