"جرايهاوند" يكسر قلب توم هانكس

يستعد الممثل الأمريكي توم هانكس لطرح فيلمه الجديد Greyhound (سلوقي) عبر شبكة البث الإلكتروني "آبل تي في"، بعد أن كان يفترض طرحه في دور العرض السينمائي.

ويتناول الفيلم قصة كابتن إرنست كراوز، العسكري الألماني في أولى مهامه العسكرية في الأطلنطي.

وتحدث "هانكس" في حوار مع صحيفة "جارديان" البريطانية، حول طريقة استعداده للفيلم، وتجربة إصابته بفيروس كورونا، وتعافيه منها.





وقال هانكس: "لعبت دور الكابتن أكثر من مرة، منهم كابتن جيم في (أبولو 13)، وكابتن ريتشارد فيليبس في فيلم (كابتن فيليبس)، ولكني أسعى دومًا لإضافة شيئًا مختلفًا إلى أدواري.

Advertisements

وأوضح "هانكس" أنه لا يقوم ببطولة فيلم "سلوقي" وحسب، إذ شارك في إنتاجه وتأليفه، ممازحًا بقوله: "ازداد غروري كثيرًا بعد هذا العمل، فاسمي يحتل الشاشة تمامًا".

وعبر هانكس عن حزنه وإحباطه الشديد وكسرة قلبه من بث الفيلم إلكترونيًا، إذ كان من المفترض طرحه في دور العرض، لكن انتشار فيروس كورونا حال دون تنفيذ هذه المخططات.

وأصيب "هانكس" وزوجته ريتا ويلسون في شهر مارس/أذار الماضي بعدوى فيروس كورونا خلال تصوير الفيلم في أسترالي، مسببًا صدمة لجمهوره الكبير.

واستعاد "هانكس" ذكرى مرضه بقوله: "كان شعورًا غريبًا، إذ فقدت زوجتي حاسة الشم والتذوق وأصيبت بحمى شديدة، فيما أصبت أنا بآلام حادة في جسدي بأكمله وإرهاق مستمر ولم أستطع التركيز في أي شيء أكثر من 10 دقائق".



