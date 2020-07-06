خاص- “أمل” المايسترو ايلي العليا مع ابنته… ويارا تهنئهما

Jul 06, 2020
أطلق المايسترو ايلي العليا مقطوعة موسيقية بعنوان “أمل” من الحانه وتسجيله.
المقطوعة الموسيقية ايقاعها سريع مليئة بالفرح والأمل والطاقة الايجابية، صورها المايسترو على طريقة الفيديو الكليب تحت ادارة ابنته المخرجة فانيسا العليا التي اختارت ان تصور المقطوعة الموسيقية في الطبيعة بوجود عدد من الشباب الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الموسيقى أثناء عزف المايسترو ايلي العليا.
وقد هنأت النجمة يارا المايسترو ايلي العليا على العمل وقالت: “ألف مبروك مايسترو ايلي العليا أحببت جداً العمل كالعادة الموسيقى تدخل القلب من دون إستئذان وهذا الفيديو اللطيف يشبه “فانيسا الله يوفّقكما يا رب”.
نذكر ان ايلي العليا سبق وقدّم مع ابنته مقطوعة موسيقية بعنوان “يا ليلي” تم اطلاقها في صيف 2019.
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