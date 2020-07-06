روان عليان تحصد نجاح “ارتباك أعصاب” برقم جديد

تخطى كليب “ارتباك أعصاب” للنجمة روان عليان حاجز المليونين مشاهدة على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز عبر موقع يوتيوب.

الأغنية مصرية من كلمات خالد ممدوح، الحان مصطفى الشعيبي، توزيع توما، مكس وماستر توما وتسجيل اسلام غلاب. والكليب حمل توقيع المخرج المتميز فادي حداد الذي أظهر روان باطلالات فائقة الجمال في كافة الكادرات واللقطات. وهو التعاون الثاني بين التريو روان عليان ولايف ستايلز ستوديوز وفادي حداد بعد نجاح كليب “انا عندي حبيب”.

وكانت روان عليان قد سبق لها وغردت شاكرة “لايف ستايلز ستوديوز” على ايمانها وثقتها ودعمها الدائم لها وقالت: “سبق وقلتها وأقولها ان الاهل لا يقصرون مع اولادهم .. وانا سعيدة كوني ابنتهم.. نجاحات قادمة ان شاءالله”. واجابت لايف ستايلز ستوديوز “في الحفظ والصون”.