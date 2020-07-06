يارا في “الهروب”: جمال الصوت وعذوبة الإحساس

Jul 06, 2020
طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “الهروب” كلمات ماجد، الحان صمت، توزيع شريف قاسم.
الأغنية خليجية رومانسية قدمتها يارا بأسلوبها الغنائي المحترف من خلال جمال صوتها وعذوبة إحساسها الذي أخذنا الى عالم آخر. كما حملت كلمات الأغنية وصفاً حول ألم العاشق، حيث قالت في مقدمتها: “لا تهدد لا تجادل/وأنت اغلاطك كبيره/لاتصدق إني بغفر/كل بعادك والغياب”.
نذكر أن آخر أعمال يارا أغنية “ما خطر عالبال” كلمات احمد بن فارس، الحان اسامة الأعتر، توزيع هشام السكران.
الأغنية إيقاعية رومانسية أدتها يارا بصوتها العذب والساحر. والعمل متوفر على قناة يارا الرسمية عبر موقع يوتيوب.
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