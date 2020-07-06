نسخة سينمائية جديدة من “سلاحف النينجا”

تستعد شبكة إنتاج مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة “نيكلوديان”، لإنتاج نسخة جديدة بطابع سينمائي حي لقصة سلاحف النينجا، التي سبق وأن طرحت من قبل على جزئين بعنوان (Teenage Mutant Ninja Turtles).

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “نيكلوديان”، ستعيد إنتاج السلسلة بتقنية (CG) للسينما، بمشاركة النجم الكوميدي “سيث روجين” كمنتج للعمل.

وسبق أن طرحت أعمال سينمائية حية تقدم شخصيات سلاحف النينجا في فترة التسعينيات، وكانت آخر نسخة سينمائية تطرح من العمل في 2016، من بطولة النجمة ميجان فوكس.

وكشفت “ديلي ميل” عن فريق العمل الرئيسي للنسخة الجديدة، حيث ذكر أن مهمة الأخراج ستوكل لـ “جيف روي”، ومهمة كتابة السيناريو ستكون من نصيب “بريندان أو بريان”.

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كما سيشارك في الإنتاج “إيفان جولدبرج”، و “جيمس ويفر” من شركة (Point Grey Pictures).

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