أغنية جديدة للمغربية أسماء لزرق للتوعية بخطورة كورونا

القاهرة – لايف ستايل
انتهت الفنانة المغربية أسماء لزرق، من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "خايف"، للتوعية من خطورة فيروس كورونا المستجد.
وتتعاون "أسماء" خلال الأغنية التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج جميل جميل المغازي، على أن تستقر على موعد طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.
الأغنية من كلمات مصطفى مرسي، ألحان أشرف سالم توزيع طارق عبد الجابر، مدير تصوير محمود رؤوف، وجرى تسجيلها بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة منذ فترة وجيزة.
جدير بالذكر أن أسماء لزرق، طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "امشي"، عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، وكانت من إخراج جميل جميل المغازي، وكلمات مصطفى مرسي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع طارق عبد الجابر.
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