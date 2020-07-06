المؤلف محمود حمدان يكشف موعد استئناف تصوير فيلم “شريط 6”

واجه فيلم “شريط 6” العديد من الصعوبات والتوقفات واعتذار بعض الفنانين، وبالرغم من ذلك إلا أنهم انتهوا من تصوير معظم مشاهد الفيلم.

وقال المؤلف محمود حمدان ، إنهم انتهوا من تصوير معظم مشاهد الفيلم، ولكن ينقص فقط تصوير 5 أيام لينتهوا من تصويره بالكامل، ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج، استعدادًا لعرضه.

وأردف، المشاهد المتبقية هي مشاهد الأكشن فهي أيضًا مشاهد خارجية، ولكن تم إعاقتنا في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، وسوف يتم استئناف التصوير مرة أخرى بعد 20 يومًا بالتحديد.

وعن إمكانية طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، وخاصةً بعد افتتاح دور العرض السينمائي في مصر بنسبة 25%، فأكدت على وجود احتمالية كبيرة لطرحه في ذلك الموسم، ولكن لا يوجد تأكيد على ذلك القرار، ينتظروا فقط في البداية انتهاء التصوير.

“شريط 6” يضم العديد من الفنانين منهم خالد الصاوي، هدى المفتي، خالد أنور، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، طارق عبد العزيز، وفاء عامر، وهو من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة “Film of Egypt”.

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