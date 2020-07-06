زوجة سعيد طرابيك تهدي المركز القومي للمسرح والموسيقي مقتنيات خاصة بزوجها

أهدت السيدة سارة عبدالعاطي زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك بعض المقتنيات الخاصة بزوجها للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ايمانا منها بالمشروع الفني لوزارة الثقافة.

وبتوجيهات معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال والذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق الجاري تنفيذه حاليا تحت رعاية الخاص بإقامة جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

يذكر أن المقتنيات المهداه من زوجة سعيد طرابيك عبارة عن:

نظارتين ،بطاقة تحقيق الشخصية، كارنية نقابة المهن التمثيلية، رخصة القيادة ،الباسبور، بطاقة عضوية نادي دجله، قلم ،محفظة شخصية، نوتة تليفونات، درع المهرجان القومي للمسرح الحادي عشر، عقد بين شركة أفلام محمد فوزي والفنان الراحل، وعدد ستة وعشرون صورة، وروب رجالي، عدد بدلتين رجالي بالقميص والكرافت، عباية، كوفية، ساعة يد، خاتم كان يستخدمهم الفنان الراحل في أعماله الفنيه.

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