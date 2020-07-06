محمود حميدة ينشر كواليس تصوير فيلم “العارف”بصحبة أحمد عز

نشر الفنان محمود حميدة، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، صورة جديدة من كواليس فيلم “العارف”، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته أمام الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي.

وظهر في الصورة مشهد يجمع محمود حميدة مع أحمد عز والمخرج أحمد علاء الديب، وعلق على الصورة، قائلًا:”‏من كواليس فيلم ‎العارف (عودة يونس)”.

وفي وقت سابق، طرحت شركة سينرجي لإعلان الرسمي لفيلم “العارف” في شهر فبراير الماضي، و حصد الإعلان حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، ونال إعجاب الجمهور، ومن المقرر انطلاقه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

ويعد أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول، هي” مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا”، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، ويضم عدد كبير من النجوم في عمل واحد.

فيلم “العارف”، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

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