تعرف على موعد حفل خالد عبد الرحمن "الأونلاين"

يستعد الفنان السعودي خالد عبد الرحمن لإحياء حفل غنائى "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يقدم خالد باقة متنوعة من أجمل أغانية الخليجية القديمة والحديثة من أبرزها "قسي وقتك"، و"انتي اجمل"، "عشق بدوي"، "وشلون مغليك"، و"ياعذابي"، "صارحيني"، و"خدني بقايا جروح".

فى سياق آخر أشاد خالد عبد الرحمن، بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بتمديد حظر التجوال للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار حرصهم على سلامتنا وراحتنا، قائلا فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بتمديد الحظر إلى أجل غير مسمى، هذه دلالة على حرصهم التام على سلامتنا وراحتنا".

وكان خالد عبد الرحمن نشر فيديو طمأن فيه جمهوره الى صحته قائلا: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، جمهوري الحبيب ، اشكر كل من سأل او دعاء لي والحمد لله أنا بخير وصحة وعافية . شكرا لكم".

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