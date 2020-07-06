سعد لمجرد يطلق "تيزر" كليب "عدى الكلام"

أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، "تيزر" كليب "عدى الكلام"، الذي سيصدره يوم الأحد 5 يوليوز الجاري.
وشوّق لمجرد جمهوره للكليب من خلال هذا "التيزر"، الذي ظهر فيه بلباس السيرك.
وحسب برنامج "ET بالعربي"، فإن "لمعلم" ظهر في "البوستر الترويجي" للكليب بـ"لوك" شبيه بذلك الخاص بالممثل الأسترالي هيو جاكمان في فيلم "The Greatest Showman".
إلا أن جمهور سعد لمجرد رفض أن تتم مقارنة نجمهم المفضب بغيره، معتبرين أن "سعد بعيد كل البعد عن التقليد، لأنه دائما ما يخلق ستايل خاصا به".
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