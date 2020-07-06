تعرف على تفاصيل الوضع الصحي للفنانة لطيفة رأفت

تمر الفنانة لطيفة رأفت من وضع صحي صعب، بسبب مواجتها مشاكل على مستوى الكلى، ما أرغمها على الولوج إلى المستشفى، ثم مواصلة علاجها في بيتها.

وأوضح مصدر مقرب من الفنانة لطيفة رأفت أنها شعرت بآلام، نقلت على إثرها بشكل عاجل إلى المصحة، حيث خضعت للكشف، فتبين أنها تعاني من وجود حصى على مستوى الكلي.

وكشف المصدر نفسه تفاصيل الحالة الصحية للطيفة رأفت، وقال إنها اختارت مواصلة العلاج في منزلها بعد تجهيزه بالمعدات اللازمة.

وتأمل الفنانة لطيفة رأفت أن يساعدها العلاج في التخلص من حصى الكلى من دون تدخل جراحي.

فنانون مغاربة والمشاكل الصحية

شهدت فترة ما بعد الحجر الصحي مرور فنانين من ظروف صحية صعبة، إذ قبل الوعكة الصحية، التي تمر منها، حاليا، لطيفة رأفت، كان الفنان الدوزي قد خضع، أخيرا، لعملية جراحية على مستوى العمود الفقري، هي الثانية من نوعها، نتيجة ألم شديد يسببه له مشكل في فقرات العمود الفقري.

الفنانة أسماء لمنور، أيضا، خضعت، الشهر الماضي، لعملية جراحية لإزالة المرارة في إحدى مصحات الدارالبيضاء، كللت بالنجاح.

وعانت أيقونة الطقطوقة الجبلية شامة الزاز، بدورها، من مشكل صمامات القلب، إذ نقلت بسببه من تاونات إلى مصحة خاصة في فاس.

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