أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي يستكملون تصوير “زنزانة 7” في 6 أكتوبر

أوشك أبطال فيلم “زنزانة 7” على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدهم خلال السياق الدرامي للفيلم، المقرر طرحة بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث لا يتبقى لهم سوى ثلاث أيام، منهم يوم سيتم تصويرة اليوم الاثنين في العديد من شوارع وكافيهات منطقة السادس من أكتوبر، بحضور كلا من نضال الشافعي وأحمد زاهر ومنة فضالي، ويومي الخميس والجمعة المقبلين.

يشار إلى أن فيلم فيلم “زنزانة 7” تدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخللة العديد من مشاهد الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته بجانب كلا من نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومنة فضالي، مجموعة من النجوم منهم عبير صبري، ومايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وإيمي إسلامـ ومصطفى هريدي، ووأشرف عبد العزيز، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

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