شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للفنانة رجاء الجداوى خلال مشاركتها بمؤتمرات عالمية لدعم مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صورا نادرة للفنانة رجاء الجداوى، خلال مشاركتها بعدد من المؤتمرات العالمية، لدعم مرضى السرطان، حيث كانت الفنانة الراحلة تدعم مريضات السرطان من خلال المشاركة في المؤتمرات العلمية، وتقديم النصائح المهمة لدعم الحالة النفسية للسيدات، وتقدم بعض النصائح المهمة لتجنب الإصابة بالسرطان.



الفنانة رجاء الجداوى خلال دعمها لمرضى السرطان

ويقدم الدكتور هشام الغزالى، رئيس مركز الأبحاث بطب عين شمس عضو اللجنة القومية للأورام، عددا من الصور النادرة، التي تم التقاطها للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، خلال مشاركتها بعدد من مؤتمرات الجمعية الدولية للأورام "BGICS"، موضحا أن الفنانة كانت تقدم النصح للمجتمع بضرورة رعاية مريضات السرطان، ومراعاة حالتهن النفسية، وأنه يجب على الزوج أيضا مراعاة الزوجة المصابة بالسرطان، والوقوف بجانبها وعدم تطليقها بمجرد علمه بإصابتها بالسرطان.



رجاء الجداوى تشارك بمؤتمرات عالمية لدعم مريضات السرطان

وأشار، إلى أن الفنانة قدمت دعمها لمريضات السرطان في القاهرة، والإسكندرية، وقدمت عدة برامج للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بعدة قنوات تلفزيونية، وإذاعية.



صور نادرة للفنانة رجاء الجداوى

يذكر، أن الفنانة رجاء الجداوى، توفيت أمس الأحد الموافق 5 يوليو، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 86 عامًا.



رجاء الجداوى ومنى زكى يدعمان مرضى السرطان

وكانت رجاء الجداوي، في المستشفى على جهاز تنفس صناعى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

رجاء الجداوى خلال احتفالية دعم مرضى السرطان Advertisements

نصائح رجاء الجداوى لمرضى السرطان

خلال تكريمها لدعم مرضى السرطان

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.





مع الدكتور هشام الغزالى

خلال مؤتمر عن السرطان