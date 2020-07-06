شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة فول وطعمية.. مصطفى درويش يشارك بفيديو من كواليس "بـ100 وش" مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مصطفى درويش متابعيه بمقطع فيديو جديد من كواليس تصوير مسلسل بـ100 وش الذي عرض في السباق الرمضاني السابق بطولة النجم آسر ياسين والنجمة نيللي كريم، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر درويش، في الفيديو الذي نشره منذ قليل، وهو يتنازل وجبة الإفطار "فول وطعمية"، وسرعان ما التقطت له النجمة نيللي كريم الفيديو وطالبته بمطالبتها بتناول الفطار معه.

وعلى جانب آخر، قال المنتج جمال العدل فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 "إنه تم إلغاء فكرة جزء ثان لمسلسل "بـ100 وش" ، على الأقل الموسم الجديد 2021 وذلك لوجود أفكار أخرى سيتم تنفيذها.

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يذكر أن النجمة نيللى كريم بعد إلغاء فكرة جزء ثان لمسلسل "بـ100 وش" بدأت فى عقد جلسات مع المنتج جمال العدل لبحث فكرة مسلسلها الجديد الذى تخوض به السباق الرمضانى 2021، حيث استقلبت أكثر من فكرة خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها لم تحسم أمرها من نوعية العمل الذى ستقدمه حتى الآن، ولكنها استقرت على المخرج ماندو العدل ليكون مخرجاً للعمل فى ثانى تعاون بينهما بعد "لأعلى سعر".





وكانت نيللى كريم قد قضت الفترة الماضية فى الجونة للاستمتاع بأجواء الصيف هناك، حيث سافرت بمجرد انتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "بـ 100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً لافتا على المستوى الجمهورى والنقدى حيث ظهرت نيللى بدور لايت كوميدى بعيداً عن الدراما المعتادة عليها.

وقدمت نيللى كريم مسلسل "بـ100 وش" فى شهر رمضان الماضى، وشاركها البطولة آسر ياسين، شريف دسوقى، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد على، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.