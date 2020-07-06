شكرا لقرائتكم خبر عن من الفستان لتيشرت واسع .. إيما روبرتس تحرص على إخفاء حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عدد من المشاهير على الاحتفاظ بقوامهم المثالي حتي مع بداية حملهمن وإخفاء أي علامات من شأنها التأثير على مظهرهم، سواء بارتداء ملابس واسعة أوالتصوير بشكل لا يتم ملاحظة أي زيادة في وزنهم مثلما ظهر خلال صور نشرها موقع الديلي ميل مؤخراً للنجمة الشهيرة إيما روبرتس التي ظهرت مؤخراً بتيشرت أسود واسع إلى حد كبير.



ايما روبرتس

وكشف الموقع ان السبب في اختياره يرجع لإخفاء الحمل، مثلما حصل بالأمس حينما انتشر صور أخري لها بفستان واسع كما حرصت أثناء تصويرها بوضع يدها على بطنها بشكل لا يسمح للمصور بظهور أي علامات لحملها.

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ايما روبرتس بالأمس

وخطفت النجمة ايما روبرتس الأنظار أثناء مرورها في شوارع كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بارتدائها كمامة صنفها موقع الديلي ميل الشهير أنها مميزة وتتماشى مع إطلالتها بشكل عام، حيث ارتدت نجمة التليفزيون التي طالما قامت ببطولة أعمال درامية عديدة كمامة تتميز بوجود ورود عليها في حين ارتدت طاقم عليه قلوب باللون الأحمر.

اللافت للنظرأن موقع ديلي ميل سبق ونشر تقرير آخر قبل أسبوع عن النجمة الشهيرة أثناء تسوقها وارتدائها ماسك وصفه الموقع آنذاك بأنه واحد من أفضل الأقنعة الذى ارتداها النجوم مؤخراً، فبعيداً عن اللون الأسود الذي ميزه، تميز أيضاً بروعة التصميم مثلما وصفه التقرير.